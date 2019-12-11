سعد لمجرد في بطولة عمل درامي عربي ضخم – التفاصيل

أفادت تقارير إعلامية عربية أن الفنان المغربي سعد لمجرد، يتهيأ للعب بطولة عمل درامي عربي مشترك، فكرته كانت مطروحة قبل بداية مشاكله في فرنسا، وتجمدت حتى حصوله على ترخيص باستئناف أنشطته الفنية، أخيرا.
ونقل موقع “نواعم” اللبناني أن مفاوضات جديدة جمعت بين لمجرد، والمنتج اللبناني، زياد الشويري، من أجل المشاركة في عمل يتولى إخراجه المخرج اللبناني، فليب أسمر.
وأضاف المصدر نفسه أن المنتج زياد الشويري يفكر في تقديم العمل عبر إحدى المنصات الإلكترونية، لتكون تجربته الأولى في هذا المجال، على أن تتضمن كل حلقة قصة اجتماعية مختلفة، لا تتجاوز مدتها ساعة واحدة، وتحتوي على أكثر من أغنية.
وينوي القائمون على العمل تصوير حلقاته بين دبي، والمغرب، ومصر، فيما لا تزال الشكوك تحوم حول إمكانية التصوير في لبنان، نظرا إلى الوضع السياسي، الذي يمر منه.
وكانت فكرة العمل المذكور، مطروحة قبل 3 سنوات، لكن تخبط لمجرد في مشاكله في فرنسا أجل الفكرة، قبل أن يعود إلى الحديث عنها من جديد، بعد تمكن “لمعلم” من الحصول على ترخيص لإحياء حفلات، وسهرات، سيكون أولها في الرياض في السعودية، الشهر الجاري.
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