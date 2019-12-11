تعيينات مرتقبة في المناصب العليا والوزراء أخبروا بالمجلس الوزاري اليوم فقط

يرتقب أن يعرف المجلس الوزاري، مساء اليوم الأربعاء، الذي سيعقد في الساعة الرابعة والربع، تعيينات في المناصب العليا، عقب تكليف الملك محمد السادس رئيس الحكومة، بـ”رفع مقترحات لإغناء، وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة، والاستحقاق في أفق الدخول المقبل”.

وقال مصدر حكومي، إن الوزراء أخبروا صباح هذا اليوم فقط، بعقد المجلس الوزاري مساء اليوم، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يعرف جدول أعمال المجلس الوزاري، المصادقة، أيضا، على اتفاقيات دولية.

يذكر أن اجتماع المجلس الوزاري، اليوم، هو الرابع منذ تعيين حكومة سعد الدين العثماني.

وكان مصدر برلماني قد قال، صباح اليوم الأربعاء لـ”اليوم 24″، إن الدعوة إلى اجتماع المجلس الوزاري، مساء اليوم، أربك مجلس النواب، الذي كان يعتزم عقد جلسة عامة مساء اليوم، للمصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2020، في إطار قراءة ثانية.

وأعلن مجلس النواب عن عقد الجلسة العامة، مساء اليوم، في الساعة الخامسة مساء، بينما قال رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إدريس بوانو، في نهاية اجتماع اللجنة، إن الموعد المقرر للجلسة العامة “لحد الآن” هو الخامسة مساء، ليرد أحد البرلمانيين: “نحن هنا ننتظر”.