مباريات ولوج الشرطة الأحد المقبل..مديرية الأمن تكشف عتبة المعدلات المطلوبة لاجتياز المباراة

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عبر البوابة الإلكترونية، المخصصة لتلقي ملفات الترشيح لمباريات التوظيف في صفوف الأمن الوطني “concours.dgsn.gov.ma”، عن عتبة المعدلات الدراسية، التي تم اعتمادها في عملية الانتقاء الأولي للمرشحين، الذين سيكون بمقدورهم اجتياز المباريات، التي ستجرى في 15 دجنبر الجاري.

وتضمنت النشرة، التي تم تعميمها عبر البوابة الإلكترونية عتبات الانتقاء الأولي لمختلف رتب التوظيف في أسلاك الشرطة، التي تضمنت اعتماد معدل 12/20 بالنسبة إلى مباراة درجة عمداء الشرطة، و11/20 بالنسبة إلى ضباط الشرطة و10.5 فيما يخص ضباط الأمن، ومعدل 10.5 بالنسبة إلى سلك مفتشي الشرطة، فيما تم تحديد هذه العتبة في معدل 11/20 بالنسبة إلى مباراة ولوج سلك حراس الأمن.

وشرعت المديرية العامة للأمن الوطني في دعوة كافة المرشحين، الذين تستجيب ملفاتهم لشروط عتبة المعدلات المعتمدة، عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة «SMS»، مع مطالبتهم بولوج البوابة الإلكترونية الخاصة بالتوظيف، من أجل سحب الاستدعاءات الشخصية الخاصة بهم، التي تحدد لهم مكان وزمان إجراء المباراة، وباقي الشروط، التي يجب أن يلتزم بها المترشح.

ويأتي إعلان العتبات المعتمدة في مباريات التوظيف برسم سنة 2019 طبقا لمقتضيات الفصل 17 من النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني، والذي ينص على أن ملفات الترشيح لمختلف المباريات لولوج أسلاك موظفي الأمن الوطني تخضع لعملية انتقاء أولي، ولا يستدعى لاجتيازها إلا المترشحون، الذين تم قبول ملفاتهم من طرف لجنة الانتقاء.

يذكر أن الإعلان الرسمي لمباريات الشرطة المنشور في جميع المنابر الإعلامية، في فاتح نونبر 2019، كان قد تضمن في الخانة المتعلقة بمسطرة الترشيح بندا يتحدث عن كون الترشيحات ستخضع لانتقاء أولي طبقا للقانون، وأنه لن يتم استدعاء سوى المترشحين المقبولين على أساس المعدلات، والنقط المطلوبة.