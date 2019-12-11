قبل ساعات من انطلاقها.. مسيرات حاشدة رفضا للانتخابات الرئاسية في الجزائر – فيديو

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، مظاهرة حاشدة في العاصمة الجزائرية، تأكيدا لرفض إجراء الانتخابات الرئاسية، المقررة غدًا الخميس 12 دجنبر.

وفرضت مصالح الأمن طوقا أمنيًا على أكبر الساحات، والشوارع في العاصمة وسط انتشار مكثف لعناصر الشرطة بالزي المدني، والرسمي، لمنع وصول المظاهرة إلى ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، بينما حلقت طائرة الهليكوبتر في الأرجاء لمراقبة المسيرات عن قرب، وفق ما أورده موقع TSA.

عشرات آلاف المتظاهرين شاركوا في المسيرات، رافعين هتافات “مكانش انتخابات مع العصابات”، و”الله ما نفوطي”، و”دولة مدنية ماشي عسكرية” بالإضافة إلى شعار “12/12 لا يجوز”.

وحاولت السلطات الجزائرية الحد من عدد المشاركين في المسيرات، حيث أقدمت إدارة خدمة المترو بالجزائر العاصمة بشكل مفاجئ على غلق أربع محطات، صبيحة اليوم الأربعاء، في عدد من الأحياء الشعبية، التي عادة ما يعتبر سكانها من أكثر المشاركين في المسيرات.

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وتتزامن المسيرات الرافضة للانتخابات، والداعمة لها، مع ذكرى مظاهرات 11 دجنبر 1960، التي خرج فيها الجزائريون لتأكيد مبدأ تقرير المصير للشعب الجزائري ضد سياسة الجنرال “شارل ديغول”، الرامية إلى الإبقاء على الجزائر جزءاً من فرنسا، لكن السلطات الفرنسية قمعت هذه المظاهرات بوحشيّة، ما أدّى إلى سقوط العديد من الشهداء.

وعلى الرغم من الرفض الواسع من طرف الجزائريين لإجراء الانتخابات الرئاسية في ظل حكم رموز نظام بوتفليقة، فإن السلطات أصرت على استكمال إجرائها، إذ يفترض أن تفتح، صباح غد الخميس، مراكز الاقتراع في مختلف ولايات البلاد، أبوابها للاختيار بين المرشحين الخمسة من يدخل إلى قصر المرادية.