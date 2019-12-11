نابولي يقيل أنشيلوتي ويتعاقد مع غاتوزو

أعلن نادي نابولي الإيطالي، أمس الثلاثاء، إقالة مدربه “كارلو أنشيلوتي”، وذلك بعد فوز الفريق على ضيفه جينك البلجيكي برباعية نظيفة، ضمن آخر جولات المجموعة الخامسة لمسابقة دوري أبطال أوربا.

ونجح “أنشيلوتي” في قيادة نابولي إلى ثمن نهائي دوري الأبطال، بعدما أنهى ترتيب المجموعة، وصيفا لبطل النسخة الماضية، ليفربول الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة.

ومن المرتقب أن يعلن نابولي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الإيطالي “جينارو غاتوزو” مدربا للفريق، خلفا لمواطنه “أنشيلوتي”، وفقا لشبكة “سبورت ميدياست”.

وأشارت الشبكة ذاتها إلى أن عقد “غاتوزو” مع نادي الجنوب الإيطالي، سيمتد إلى ستة أشهر مع خيار التجديد لموسم واحد، حال نجاح المدرب في قيادة الفريق لإنهاء “الكالشيو” ضمن رباعي المقدمة.