شفاعمرو: تمديد حظر النشر بجريمة قتل عادل خطيب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اليوم الأربعاء، أمر حظر النشر المفروض على التحقيقات الجارية في جريمة قتل الفتى عادل خطيب (17 عاما) من مدينة شفاعمرو، وذلك بطلب من الشرطة.
وأمرت قاضية المحكمة بتمديد قرار حظر النشر على كافة تفاصيل التحقيقات لمدة 23 يوما، أي لغاية الثاني من كانون الثاني/ يناير2020.
يذكر أن خطيب، الضحية الخامسة لجرائم القتل في شفاعمرو في العام الجاري 2019، فيما بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 89 قتيلا بينهم 11 امرأة، منذ مطلع العام الجاري، علما بأن العام الماضي 2018، شهد مقتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.
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