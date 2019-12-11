مباراة الكلاسيكو تواجه تحديا جديدا!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مباراة الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين، ريال مدريد وبرشلونة، تواجه تحديا جديدا، بعد التهديد بعدم إقامتها يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري على ملعب "كامب نو".

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مجموعة تسونامي الديمقراطية الاحتجاجية وجهت رسالة بشأن الكلاسيكو، إلى إدارة برشلونة، قدمت خلالها شرطا وحيدا لموافقتهم على إقامة المباراة، بشكل طبيعي.

ونشرت المجموعة رسالتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قالت "إن من السهل جدًا إقامة المباراة بشكل طبيعي، وما على إدارة برشلونة سوى ضمان وجود اللافتات الخاصة بنا في مدرجات كامب نو، وداخل الملعب".

وأضافت المجموعة "هذا هو عرضنا لنادي برشلونة".

يذكر أنه كان مقررًا إقامة الكلاسيكو يوم 26 تشرين أول/أكتوبر الماضي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليغا، قبل أن يتم تأجيله بسبب المظاهرات الاحتجاجية في كاتالونيا إلى 18 من الشهر الجاري.