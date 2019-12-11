ترامب: اليهودية هي قومية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على أمر تنفيذي، جاء فيه أن اليهودية هي قوميةً رسميةً وليست دينًا فقط. معتبرًا أن خطوة كهذه ستحارب معاداة السامية في الجامعات، حسبما أعلن البيت الأبيض.

واعتبرت هذه الخطوة تمهيدًا لخطوات أخرى، يحارب بها ترامب، أفكارًا معادية للسامية، بحيث أن هذا الأمر التنفيذي سيلزم استخدامه في تطبيق القوانين، ضد التمييز في الجامعات، وستسحب الميزانيات المخصصة للتعليم بحال لم تنفذ الجامعات هذا الإجراء.

ورحب البعض بالإعلان باعتباره إجراءً ضروريًا لمحاربة تصاعد معاداة السامية، في حين ندد به آخرون باعتباره محاولة لإسكات حرية التعبير خصوصًا المؤيد للفلسطينيين وتضييق الخناق على منتقدي إسرائيل، وذلك في اعتباره أن اليهودية هي قومية.

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ويجدر بالذكر أن هذا الأمر التنفيذي جاء بعد ما اتهم مواطنون يهود الرئيس ترامب باستخدام مصطلحات "معادية للسامية" في خطاب ألقاه السبت الماضي، والذي كان موجهًا إلى منظمة أميركية إسرائيلية والذي يدور حول الإستثمارات المالية .

ووجه ترامب خطابه إلى المشاركين اليهود في المؤتمر، قائلًا إنه "الكثير منكم لديه أملاكًا في أميركا وذلك لأنني أعرفكم جيدًا، أنتم قتلة وحشيون ولستم بالأشخاص اللطيفين، ولكن أعرف أنكم ستصوتون لي ، ليس لديكم خيار اخر".

واستنادًا إلى الأمر التنفيذي، طلب ترامب من وزارة التعليم النظر في تعريف "التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة" لمعاداة السامية، والذي ينتقد إسرائيل عند تقييمها لشكاوى بالتمييز بموجب البند السادس من قانون الحقوق المدنية.