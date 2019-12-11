البرازيلي نيمار على رادار كبار البريمييرليغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن أكثر من فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيصارع برشلونة الإسباني على ضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكانت تقارير فرنسية أكدت، أمس الثلاثاء، أن سان جيرمان سيضع نيمار في الميركاتو، بعد انتهاء الموسم الحالي مباشرة، بعد موافقة النادي على تقليل مطالبه المالية إلى حدود 180 مليون يورو.
ووفقًا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن أندية تشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول مهتمة جدًا بصفقة نيمار.
وأشارت إلى أن مسؤولي الأندية الإنجليزية على اتصال دائم بممثلي النجم البرازيلي خلال الفترة الماضية، تحسبًا لرحيل اللاعب عن سان جيرمان.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه رغم الاهتمام الإنجليزي، إلا أن برشلونة يظل في مقدمة السباق حتى الآن.
وأكدت "لو باريزيان" أنه حتى الآن لا يزال هناك اهتمام أيضًا من قبل ناديي ريال مدريد ويوفنتوس بصفقة نيمار.
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