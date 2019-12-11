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شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة الجنوبية تستهدف رتلا عسكريا تابع لقوات الجيش بكمين بالمحفد والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
نجحت قوات المقاومة الجنوبية في محافظة ابين صباح اليوم الاربعاء من تنفيذ كمين محكم استهدف رتل عسكري تابع لقوات جيش الشرعية في منطقة طاليل الجبلية غرب مدينة المحفد بأبين.
وافادت وسائل إعلام محلية بسقوط قتلى وجرحى من الجيش تم نقلهم إلى احدى المستشفيات في المنطقة الوسطى بمدينة لودر وأعطاب عدد من الأطقم العسكرية.
وكان الرتل العسكري التابع لقوات الجيش في طريقه إلى مدينة شقرة الساحلية قبل تعرضه لكمين المقاومة الجنوبية.
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