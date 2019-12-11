أمين عام مؤتمر حضرموت الجامع يلتقي السفير الصيني لدى اليمن

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

التقى الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع طارق العكبري، اليوم، بالعاصمة السعودية الرياض , سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن السيد كانغ يونغ.



وناقش اللقاء، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك , والقضايا السياسية وجهود إحلال السلام في المنطقة.

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وخلال اللقاء، أعطى الأمين العام للمؤتمر صورة موجزة عن مؤتمر حضرموت الجامع , وما حظيت مخرجاته من توافق مجتمعي جسدت الإرادة الصادقة في بلوغ التطلعات وتحقيق مستقبل آمن ومستقر , كما أنها تعد انصافًا لحضرموت التي عانت كثيرًا من أشكال التهميش والاقصاء, مشيرًا إلى أن لحضرموت استحقاقات لا يمكن أغفالها , أو تجاوزها .

وأكد الأمين العام بأن مؤتمر حضرموت الجامع وبوصفه حاملًا للتوافق الحضرمي , فأنه المعبر عنها , والساعي لتحقيقها , لافتًا إلى أن المؤتمر قد جاء تتويجًا لنضالات وتضحيات كبيرة قدمها الحضارم من أجل الوصول للشراكة والعدالة , ونيل الحقوق دون انتقاص.