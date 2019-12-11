- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مؤتمر حضرموت الجامع يلتقي السفير الصيني لدى اليمن والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
التقى الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع طارق العكبري، اليوم، بالعاصمة السعودية الرياض , سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن السيد كانغ يونغ.
وناقش اللقاء، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك , والقضايا السياسية وجهود إحلال السلام في المنطقة.
وخلال اللقاء، أعطى الأمين العام للمؤتمر صورة موجزة عن مؤتمر حضرموت الجامع , وما حظيت مخرجاته من توافق مجتمعي جسدت الإرادة الصادقة في بلوغ التطلعات وتحقيق مستقبل آمن ومستقر , كما أنها تعد انصافًا لحضرموت التي عانت كثيرًا من أشكال التهميش والاقصاء, مشيرًا إلى أن لحضرموت استحقاقات لا يمكن أغفالها , أو تجاوزها .
وأكد الأمين العام بأن مؤتمر حضرموت الجامع وبوصفه حاملًا للتوافق الحضرمي , فأنه المعبر عنها , والساعي لتحقيقها , لافتًا إلى أن المؤتمر قد جاء تتويجًا لنضالات وتضحيات كبيرة قدمها الحضارم من أجل الوصول للشراكة والعدالة , ونيل الحقوق دون انتقاص.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين عام مؤتمر حضرموت الجامع يلتقي السفير الصيني لدى اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.