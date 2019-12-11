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شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الإماراتي يرسل عيادات طبية إلى "الذُكير" بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم خدمات الرعاية الصحية في الساحل الغربي ، وأرسلت عيادة طبية متنقلة إلى منطقة الذُكير بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة ضمن جهودها الإنسانية المتواصلة.
وفور وصولها إلى المنطقة قام الفريق الطبي بإستقبال المرضى من السكان ومعاينة الحالات المرضية وتشخيصها بعمل الفحوصات المخبرية وتقديم العلاج المناسب لها بشكل مجاني.
وقال مصدر عامل في الفريق الطبي ، إن الفريق سيواصل تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين بشكل مجاني ، وذلك لأن سكان تلك المناطق لم يتمكنوا من الذهاب إلى المراكز الصحية البعيدة عن منازلهم.
وعبر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على جهودها ودورها الفاعل في دعم المواطنين في الساحل الغربي ، بتسيير العيادات الطبية المتنقلة لعلاج المرضى من المواطنين.
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