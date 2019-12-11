- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من قيادة المحور وشرطة تعز تدشن المرحلة الأولى من التنسيق بين الجيش والأمن والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
دشنت، لجنة مشتركة من قيادة المحور وإدارة عام شرطة محافظة تعز المرحلة الأولى من التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية والجيش الوطني.
ويترأس اللجنة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري ومساعد مدير عام شرطة تعز لشؤون الأحياء السكنية العقيد سمير الأشبط ومدير إدارة القيادة والسيطرة العقيد محمد حمود اليوسفي.
وشُكلت اللجنة بتوجيهات من قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل ومدير عام الشرطة في المحافظة العميد منصور الأكحلي بهدف التنسيق الأمني بين أفراد الأمن والجيش الوطني وتبادل المعلومات وتوحيد الجهود المبذولة لفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.
وقامت اللجنة صباح اليوم بزيارة القطاع السادس باللواء ٢٢ ميكا، والتقت قائد القطاع العقيد عبدالحكيم الشجاع ومدير إدارة شرطة مديرية صبر الموادم العقيد محمد الرباطي.
وعقدت اللجنة خلال الزيارة لقاء موسعا بمدير شرطة المديرية وقائد القطاع السادس وأفراد الجيش والأمن في المديرية.
وشددت اللجنة على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجيش الوطني من خلال الإحترام المتبادل وتبادل المعلومات بين الشرطة والجيش الوطني. مؤكدة على أهمية التكامل بين رجال الجيش والأمن من خلال الدعم والإسناد وتبادل الخبرات.
وحثت اللجنة جميع الأفراد على ضرورة تمثيل الدولة والظهور بمظهر لائق وتجسيد ذلك من خلال حسن التعامل مع المواطنين وملاحقة المجرمين وضبط الجريمة والالتزام بالتعليمات العسكرية والالتزام بالزي العسكري أثناء أداء الواجب.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة من قيادة المحور وشرطة تعز تدشن المرحلة الأولى من التنسيق بين الجيش والأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.