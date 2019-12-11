لجنة من قيادة المحور وشرطة تعز تدشن المرحلة الأولى من التنسيق بين الجيش والأمن

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

دشنت، لجنة مشتركة من قيادة المحور وإدارة عام شرطة محافظة تعز المرحلة الأولى من التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية والجيش الوطني.



ويترأس اللجنة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري ومساعد مدير عام شرطة تعز لشؤون الأحياء السكنية العقيد سمير الأشبط ومدير إدارة القيادة والسيطرة العقيد محمد حمود اليوسفي.

وشُكلت اللجنة بتوجيهات من قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل ومدير عام الشرطة في المحافظة العميد منصور الأكحلي بهدف التنسيق الأمني بين أفراد الأمن والجيش الوطني وتبادل المعلومات وتوحيد الجهود المبذولة لفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.

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وقامت اللجنة صباح اليوم بزيارة القطاع السادس باللواء ٢٢ ميكا، والتقت قائد القطاع العقيد عبدالحكيم الشجاع ومدير إدارة شرطة مديرية صبر الموادم العقيد محمد الرباطي.

وعقدت اللجنة خلال الزيارة لقاء موسعا بمدير شرطة المديرية وقائد القطاع السادس وأفراد الجيش والأمن في المديرية.

وشددت اللجنة على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجيش الوطني من خلال الإحترام المتبادل وتبادل المعلومات بين الشرطة والجيش الوطني. مؤكدة على أهمية التكامل بين رجال الجيش والأمن من خلال الدعم والإسناد وتبادل الخبرات.

وحثت اللجنة جميع الأفراد على ضرورة تمثيل الدولة والظهور بمظهر لائق وتجسيد ذلك من خلال حسن التعامل مع المواطنين وملاحقة المجرمين وضبط الجريمة والالتزام بالتعليمات العسكرية والالتزام بالزي العسكري أثناء أداء الواجب.