شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل خمسة حوثيين بينهم قيادي غربي تعز والجيش يصد هجوما في حيفان والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 لقي القيادي الحوثي محمد القعود وأربعة من مرافقيه مصرعهم، إثر قصف مدفعي للجيش الوطني استهدف طقم تابع لمليشيا الحوثي في منطقة البحابح باتجاه الربيعي، غربي مدينة تعز.

وأسفر القصف أيضاً عن إصابة اثنين آخرين من عناصر مليشيا الحوثي، بحسب مصادر عسكرية. Advertisements في السياق دارت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في منطقة حرز بمديرية حيفان جنوبي شرق تعز. وتمكنت قوات الجيش من التصدي للهجوم وتكبيد مليشيا الحوثي خسائر فادحة.

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