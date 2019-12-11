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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة MSA تختتم دورة المعالجة المجتمعية لسوء التغذية بالغيضة والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
اختتمت المؤسسة الاجتماعية الحديثة اليوم ، دورة المعالجة المجتمعية لسوء التغذية الحاد والرضاعة والتغذية التكميلية للطفل للعاملين الصحيين في مديريات سيحوت - المسيله - الغيضه خلال الفتره من 30 /11 الى 10 ديسمبر 2019 م ، بتمويل من منظمتة الصحه العالميه وبالتنسيق مع مكتب الصحه العامه والسكان بالمهره و بمشاركة 12 متدرباً.
وقد تلقى المشاركين في الدوره دروس خاصه في مجال معالجة حالات سوء التغذيه الحاد.
وافاد الدكتور قيس صالح منسق المؤسسه الاجتماعيه الحديثه بمحافظة المهره بان الدوره اقيمت على مدى عشره ايام واستهدفت العاملين الصحيين في ثلاث مديريات هي ( سيحوت ،المسيله، الغيضه ) لغرض تزويدهم بالمعلومات الخاصه عن كيفيه معالجة حالات سوء التغذيه الحاد لتطبيقها عملياً في مواقع عملهم بالمديريات .
واشاد الدكتور قيس بمستوى المشاركين في الدوره وتفاعلهم الايجابي ،الامر الذي اسهم في تحقيق الاهداف المرجوه من اقامة الدورة.
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