مؤسسة MSA تختتم دورة المعالجة المجتمعية لسوء التغذية بالغيضة

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

اختتمت المؤسسة الاجتماعية الحديثة اليوم ، دورة المعالجة المجتمعية لسوء التغذية الحاد والرضاعة والتغذية التكميلية للطفل للعاملين الصحيين في مديريات سيحوت - المسيله - الغيضه خلال الفتره من 30 /11 الى 10 ديسمبر 2019 م ، بتمويل من منظمتة الصحه العالميه وبالتنسيق مع مكتب الصحه العامه والسكان بالمهره و بمشاركة 12 متدرباً.



وقد تلقى المشاركين في الدوره دروس خاصه في مجال معالجة حالات سوء التغذيه الحاد.

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وافاد الدكتور قيس صالح منسق المؤسسه الاجتماعيه الحديثه بمحافظة المهره بان الدوره اقيمت على مدى عشره ايام واستهدفت العاملين الصحيين في ثلاث مديريات هي ( سيحوت ،المسيله، الغيضه ) لغرض تزويدهم بالمعلومات الخاصه عن كيفيه معالجة حالات سوء التغذيه الحاد لتطبيقها عملياً في مواقع عملهم بالمديريات .

واشاد الدكتور قيس بمستوى المشاركين في الدوره وتفاعلهم الايجابي ،الامر الذي اسهم في تحقيق الاهداف المرجوه من اقامة الدورة.