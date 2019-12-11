مدارس في إب تطرد طلابها لعدم مقدرتهم سداد رسوم شهرية مفروضة عليهم

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

طردت بعض من المدراس الحكومية في محافظة إب وسط اليمن عددا من طلابها لعدم مقدرتهم سداد رسوم دراسية شهرية تفرضها إدارة المدارس على الطلاب تحت مسمى مشاركة مجتمعية.



وقالت مصادر تربوية، إن إدارة مدرسة "الشعب" بمديرية المشنة بمدينة إب، طردت الكثير من طلاب المدرسة، بسبب عدم استطاعتهم دفع مبالغ مالية مفروضة على الطلاب شهريا، كجبايات يتم تحصيلها لدفع جزء من مستحقات المعلمين الذين قطعت مليشيا الحوثي مرتباتهم للعام الرابع على التوالي.

المصادر أكدت تسرب المئات من طلاب مدارس محافظة إب بمختلف المديريات واتجاههم للعمل في مهن بيع الخردوات والعلب الفارغة والتسول والتجنيد نتيجة عدم مقدرة أسرهم تحمل تكاليف وتبعات الرسوم الدراسية الشهرية المقررة عليهم.

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وأكد عدد من المعلمين أن الطلاب الذين تم طردهم من مدرسة الشعب اتجهوا إلى محلات ألعاب البلياردو وألعاب أخرى جعلتهم يتسكعون في الشوارع ويتركون مقاعدهم الدراسية.

ولاقت الحادثة إستياء واسع في أوساط أولياء أمور الطلاب الذين تم طردهم من مدرسة الشعب ومدارس أخرى بحجة عدم دفع رسوم شهرية تفرض عليهم، دون مراعاة الأوضاع الإقتصادية والمعيشية المتردية التي يعيشها المواطنين بفعل الحرب والإنقلاب.

وتواصل مليشيا الحوثي لقطع رواتب الموظفين للعام الرابع على التوالي في الوقت الذي تفرض فيه جبايات واتاوات مالية وضرائب باهضة على مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية.