شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: نريد كل الدول بما فيها الصين الضغط على إيران والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف بومبيو: أمريكا ستواصل حملة الضغوط القصوى على إيران ، مشيراً إلى فرض عقوبات على شركات تساعد على نقل وتهريب السلاح الإيراني .
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