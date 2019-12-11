شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: نريد كل الدول بما فيها الصين الضغط على إيران والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو :نريد ضمان أن تمارس كل الدول الضغط على إيران بما فيها الصين

وأضاف بومبيو: أمريكا ستواصل حملة الضغوط القصوى على إيران ، مشيراً إلى فرض عقوبات على شركات تساعد على نقل وتهريب السلاح الإيراني .