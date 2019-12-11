بومبيو: الشعب العراقي يريد بلاده مستقلة وسنواصل مكافحة الإرهاب في البلاد

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، أن الشعب العراقي يريد بلاده مستقرة، فيما أكد أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب في العراق.
ونقلت "سكاي نيوز" عن بومبيو قوله خلال مؤتمر صحفي، إن "أميركا ستواصل مكافحة الإرهاب في العراق".
واوضح بومبيو، انه "تم فرض عقوبات على 60 شخصا بسبب انتهاكات وعمليات قمع على مستوى العالم"، مؤكداً :"سنواصل سياسة العقوبات على إيران".
وبين، انه "سيتم معاقبة الشركات التي تتعاون مع إيران".
وأضاف أن " الشعب العراقي يريد بلاده مستقرة".
واوضح بومبيو، انه "تم فرض عقوبات على 60 شخصا بسبب انتهاكات وعمليات قمع على مستوى العالم"، مؤكداً :"سنواصل سياسة العقوبات على إيران".
وبين، انه "سيتم معاقبة الشركات التي تتعاون مع إيران".
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