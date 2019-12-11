بومبيو: الشعب العراقي يريد بلاده مستقلة وسنواصل مكافحة الإرهاب في البلاد

ونقلت "سكاي نيوز" عن بومبيو قوله خلال مؤتمر صحفي، إن "أميركا ستواصل مكافحة الإرهاب في العراق".

وأضاف أن " الشعب العراقي يريد بلاده مستقرة".

واوضح بومبيو، انه "تم فرض عقوبات على 60 شخصا بسبب انتهاكات وعمليات قمع على مستوى العالم"، مؤكداً :"سنواصل سياسة العقوبات على إيران".



وبين، انه "سيتم معاقبة الشركات التي تتعاون مع إيران".