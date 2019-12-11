توقيف محاضرين انتقدا نتائج التعيينات في الشرقاط على مواقع التواصل

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بتوقيف محاضرين اثنين على خلفية نشرهم لمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد نتائج التعيينات التي اعلن عنها اليوم. وقال المصدرفي حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من شرطة الشرقاط اوقفت محاضرين اثنين على خلفية نشرهم لمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد نتائج التعيينات التي اعلن عنها اليوم".

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