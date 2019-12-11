بالفيديو: القيادات الأمنية تهنئ الشعب بالانتصار على الارهابيين

هنأت القيادات الامنية الشعب العراقي بمناسبة الذكرى الثانية للانتصار على عصابات داعش الارهابية، واعادة المناطق المحررة الى اهاليها. وأكدت الاستمرار بملاحقة من تبقى من الفلول الارهابية وتطهير جميع المدن من الارهابيين. مرت يوم أمس، الذكرى الثانية لتحرير العراق من عدو ارهابي دمر كل شيء وقتل الناس. معارك التحرير هي الأكثر تميزا حيث أنجزت المهمة بأقل التضحيات وبوقت قياسي.



فهل تطمئن القيادات الأمنية الشعب العراقي من هذا العدو؟ التفاصيل في الفيديو المرفق أعلاه. فهل تطمئن القيادات الأمنية الشعب العراقي من هذا العدو؟ التفاصيل في الفيديو المرفق أعلاه.

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