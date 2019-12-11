بالفيديو: 10 أيام تفصلنا عن اختيار رئيس للوزراء... فهل هي كافية؟

اقل من عشرة ايام هي المدة الدستورية الباقية لاختيار رئيس للوزراء بديل عن عبد المهدي. الا ان هذه الفترة لربما تكون غير كافية بحسب محللين اشاروا الى ان الصراعات والخلافات بين بعض الكتل البيابية سيكون لها دور بتأخير اختيار البديل، ما سيؤدي الى زيادة الفوضى في البلاد.



ووقفا للمادة السادسة والسبعين من الدستور يكلف رئيس الجمهورية مرشحا من الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب لمنصب رئاسة الوزراء، خلال مدة زمنية لا تتجاوز الخمسة عشرَ يوماً. في حال استمرار هذه الصراعات بين الكتل النيابية، وانتهاء هذه الفترة من دون اختيار البديل، فانه على رئيس الجمهورية أن يحل مجلس النواب وقفا للصلاحيات الدستورية الموكلة اليه، كونه اخفق باختيار رئيس للوزراء خلال هذه المدة الزمنية.ووقفا للمادة السادسة والسبعين من الدستور يكلف رئيس الجمهورية مرشحا من الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب لمنصب رئاسة الوزراء، خلال مدة زمنية لا تتجاوز الخمسة عشرَ يوماً. يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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