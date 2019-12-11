عقوبات أمريكية بحق 3 شركات إيرانية شحنت أسلحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على 3 شركات نقل ساعدت إيران في نقل الأسلحة، مؤكدا مواصلة حملة الضغط القصوى على طهران لحين تعديل سلوكها العدواني.

وأضاف بومبيو، أنه تم فرض عقوبات إضافية على شركة "مهان آير" لدورها في شحن أجزاء تستخدم في صناعة الأسلحة لإيران وأماكن أخرى.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن دور واشنطن هو حماية العالم من الخطر الإيراني، مضيفا أن عودة المحتجزين في إيران واحدة من أولويات إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأدان بومبيو، الاعتداء الإرهابي على القاعدة العسكرية الأمريكية في أفغانستان.

وفيما يخص لبنان، قال بومبيو إن الإدارة الأمريكية على علم بالوضع الراهن هناك وننتظر تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي في بيروت حرج للغاية.