وزير الخارجية الأمريكي يتعهد بالاستمرار في حملة "الضغط القصوى" ضد إيران

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/12/11 06:05 م بتوقيت أبوظبي
ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات على 5 مسؤولين من جنوب السودان، تقول إنهم مسؤولون عن مقتل اثنين من نشطاء حقوق الإنسان عام 2017.
وأدرجت وزارة الخزانة أسماء أبود ستيفن ثيونجكول ومالوال دال مورويل ومايكل كواجين وجون توب لام وأنجيلو كوت قرنق باعتبارهم مسؤولين عن الاختفاء والقتل المزعوم لمحامي حقوق الإنسان دونج صامويل لواك والمعارض السياسي أجري إدري في يناير/كانون الثاني 2017.
وقالت وزارة الخزانة في بيان: "على الرغم من نفي حكومة جنوب السودان معرفتها بمكان وجودهما، ذكرت مصادر متعددة أن أفرادا من الأجهزة الأمنية بجنوب السودان خطفا دونج وأجري في كينيا".
وأفادت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في أبريل/ نيسان الماضي بأن مصادر عديدة موثوقة أشارت إلى أن جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان قتل أجري ودونج على الأرجح.
وكان الرجلان المعارضان في المنفى بكينيا، لكن لجنة الأمم المتحدة زعمت أن ضباط جهاز الأمن بجنوب السودان خطفوهما، وأعادوهما جواً إلى جوبا، وتم إعدامهما في مزرعة يملكها الرئيس سلفاكير.
ونفت الحكومة أي تورط في اختفائهما؛ وقال نائب وزير الخارجية دينج داو دينج إن الحكومة سترد قريبا على إعلان العقوبات.
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