إعلام تركي: داود أوغلو يعلن الجمعة تأسيس حزب مناهض لأردوغان

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/12/11 05:16 م بتوقيت أبوظبي
أحمد داود أوغلو رئيس وزراء تركيا الأسبق
قالت وسائل إعلام تركية، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ينوي الإعلان عن تأسيس حزب جديد، الجمعة، مناهض لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم.
ووفق موقع "ميديا نوتو" التركي الإخباري، فإن اسم الحزب الجديد الذي يعتزم الأخير تدشينه سيكون "الحياة والعدالة" (YAP). وسيكون شعاره "هلال وميزان".
ونفى الموقع ما أثير مؤخرا من أن اسم الحزب سيكون "حزبنا" أو "المستقبل"، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم التقدم بملف تأسيس الحزب إلى وزارة الداخلية، غدا الخميس.
تأتي هذه التطورات في وقت يفقد فيه "العدالة والتنمية" كل يوم مؤسسيه وقاعدته الشعبية منذ فشله في الانتخابات البلدية، لا سيما فقدانه أحد رموز سيطرته وهي بلدية إسطنبول.
ويشهد الحزب منذ فترة سلسلة استقالات كان أبرزها استقالة داود أوغلو في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، في يوليو/تموز الماضي.
وكشف باباجان خلال لقاء تلفزيوني مؤخرا أن الإعلان عن حزبه الجديد سيكون في مطلع عام 2020 المقبل أي في يناير/كانون الثاني المقبل.
وكانت الدوائر المقربة من داود أوغلو تعلن أنه يضع اللمسات الأخيرة استعدادا لإعلان تأسيس الحزب واختيار اسمه وشعاره.
وأشارت إلى وجود ثلاثة مقترحات لأسماء الحزب هي: "حزبنا" أو "حزب المستقبل" أو"حزب الاتحاد والإصلاح".
وانخفض عدد أعضاء الحزب الحاكم خلال عام واحد بمقدار 788 ألفا و131 عضوا، بحسب ما أعلنته المحكمة العليا في 1 يوليو/تموز الماضي.
وسجل أعداد الحزب 9 ملايين و931 ألفا و103 أعضاء، بعد أن كانوا 10 ملايين و719 ألفا و234 عضوا.
وخلال الأيام الأخيرة، ذكرت وسائل إعلام تركية أن العدالة والتنمية يعتزم تعديل القوانين المتعلقة بالحد الأدنى لتمثيل الأحزاب في البرلمان والمقدر بـ10% وتخفيضها، في دلالة واضحة على إدراك الحزب انخفاض شعبيته بشكل كبير.
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