سجن قاضٍ تركي سابق 9 سنوات والتهمة "غولن"

قضت محكمة تركية، الأربعاء، بالسجن لأكثر من 8 سنوات بحق قاضٍ سابق على خلفية اتهامه بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، صدر حكم بالسجن لمدة 8 سنوات و9 أشهر بحق القاضي حسين قولاتش، عضو المحكمة العليا السابق.

ووُجهت للقاضي السابق تهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح" في إشارة إلى جماعة غولن المدرجة من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

وفصل نظام أردوغان أكثر من 4 آلاف و500 قاضٍ ومدعٍ عام منذ وقوع المحاولة الانقلابية المزعومة، بسبب صلتهم بغولن.



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ويزعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.

وترد المعارضة التركية على هذه المزاعم بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلابا مدبرا" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا.



وتستمر المحاكمات منذ 4 سنوات تقريبا في حق مئات الآلاف من المواطنين بتهمة الانتماء لغولن، وذكر تقرير نشرته وكالة رويترز أنه تم فصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري.