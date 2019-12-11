النواب الليبي: تصريحات أردوغان باستعداده إرسال قواته للبلاد تدخل سافر

أكد مجلس النواب الليبي الأربعاء، إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستعداده إرسال قوات تركية لبلاد تدخل سافر.

وطالب البرلمان الليبي، الثلاثاء، جامعة الدول العربية بعقد اجتماع طارئ لاتخاذ موقف إزاء تصريحات الرئيس التركي بشأن إرسال قواته للأراضي الليبية.

وأدانت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، في بيان الثلاثاء، بأشد العبارات تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطالبة جامعة الدول العربية بالانعقاد العاجل لاتخاذ موقف لمواجهة الغزو التركي لليبيا.

وطالبت اللجنة جامعة الدول العربية بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، باعتبار ليبيا عضواً بالجامعة، لافتة إلى أن ليبيا لن تكون بوابة لرجوع العثمانيين للوطن العربي.

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وطلبت اللجنة من الجيش الليبي استهداف أي تحرك للقوات التركية داخل المياه الإقليمية أو الأجواء والأراضي الليبية، مؤكدةً أن "أي جسم أو مكان يستخدم عسكرياً للجانب التركي يعتبر هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة الليبية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال اللواء المبروك الغزوي، قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني الليبي، إن ليبيا ستكون مقبرة للأتراك إذا حاولوا التدخل العسكري فيها، وذلك ردا على تهديدات واستفزازات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أدلى بها الإثنين.

وقال الغزوي، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية": "إذا أراد أردوغان إرسال قوات لبلادنا فليرسل.. مستعدون لمواجهة أي قوات.. ليبيا ستكون مقبرة للأتراك إذا دخلوها".

وقال قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية وهي معنية بالعمليات العسكرية غرب ليبيا إن الجيش الليبي مستعد للدفاع عن كل شبر في بلاده.

وكان أردوغان ألمح، الإثنين، إلى إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، زاعما أن ذلك بهدف "ألا تصبح ليبيا سوريا ثانية".