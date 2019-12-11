وزير الطاقة السعودي: سنفاجئ العالم بمصادر الغاز التي يمكن تطويرها

أعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، ان "السعودية لديها الكثير من الغاز، وستفاجئ العالم بمصادر الغاز التي يمكن تطويرها، وستقوم بالتطوير، ومشاركة روسيا في بعض المشاريع".
وعن انهيار محتمل في الأسعار إذا لم تتمسك "أوبك" بخفض الإنتاج، اوضح سلمان انه "لا يتحدث عن الأسعار، بل يتحدث عن استقرار السوق"، معتقداً ان "السوق سيكون مستقراً إذا التزم الجميع بتعهداته".
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