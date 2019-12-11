المبعوث الروسي إلى سوريا: قمة اسطنبول لن تنجح بدون مشاركة روسيا

اعتبر مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ​ألكسندر لافرينتيف​، أن "القمة الرباعية التي يخطط الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ لعقدها في ​اسطنبول​ في شهر شباط المقبل، لن تثمر في ظل غياب ​روسيا​"، مؤكداً "ضرورة ان تكون روسيا حاضرة على أي حال لدى بحث أي مسائل تتعلق بالتسوية السورية، لأنها لاعب محوري في الساحة السورية، ولديها علاقات جيدة مع ​الحكومة السورية​".

وخلال مؤتمر صحفي، بختام الجولة الـ14 للمباحثات بصيغة ​أستانا​، ابدى لافرينتيف "اعتقاده ان هذا الموضوع قد يثار خلال زيارة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ الى ​تركيا​ المحددة في شهر كانون الثاني من العام القادم"، مشدداً على أنه "في ظل غياب روسيا لن يكون الأمر مثمراً بما فيه الكفاية، ومن غير الصائب توقع أن يخرج مثل هذا المؤتمر بنتيجة إيجابية".