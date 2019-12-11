الحسن: بحثت مع ابراهيم وعثمان بما تشهده بعض الساحات وبالتدابير الأمنية المتخذة

لفتت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ​ريا الحسن​، إلى "أنّني بحثت مع المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​ والمدير العام ل​قوى الأمن الداخلي​ اللواء ​عماد عثمان​، بما تشهده بعض الساحات والتدابير الأمنية المتَّخذة من ​الأجهزة الأمنية​ للمحافظة على أمن المواطنين و​المتظاهرين​ وعلى الأملاك العامة والخاصة".

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