النشرة: احد المرجعيات السياسية طلب من حبيش مغادرة قصر العدل ببعبدا

علمت "النشرة" أن "النائب هادي حبيش قد غادر ​قصر العدل​ في ​بعبدا​ بعد اتصال من أحد المرجعيات السياسية المهمة، الذي طلب منه ذلك بحجة أن ما يقوم به يسيء إلى مجلس النواب كله".

في السياق عينه، أكدت مصادر "النشرة" أن "حبيش يعمل في الوقت الحالي على نقل ملف مديرة "هيئة السير" هدى سلوم من النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات".

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