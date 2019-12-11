القاضية عون أحالت ملف سلوم الى قاضي التحقيق في بيروت

احالت المدعي العام الاستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​، ملف المدير العام ل"هيئة السير" ​هدى سلوم​ إلى قاضي التحقيق الأول في ​بيروت​ جورج رزق.



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