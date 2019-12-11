افادت مراسلة "​الخليج 365​" بأن "النائب ​هادي حبيش​ غادر ​قصر العدل​ في ​بعبدا​". وقبيل مغادرته اكد حبيش في حديث للنشرة أنه سيتوجه الى ​نقابة المحامين​ ومن ثم الى مدعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات​ لمتابعة ملف مديرة "هيئة السير" ​هدى سلوم​ والقرار الذي اتخذته القاضية ​غادة عون​.

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كانت هذه تفاصيل خبر حبيش غادر قصر العدل ببعبدا واكد للنشرة انه سيتابع ملف هدى سلوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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