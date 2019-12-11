نفت مصادر متابعة ل​مؤتمر​ الدعم الدولي ل​لبنان​ المنعقد في باريس عبر"النشرة" ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام في ​بيروت​ عن أن المجموعة طالبت من ​الحكومة​ العتيدة تنفيذ ​الموازنة​ الموضوعة فور تشكيلها"، مؤكدة أن "المجموعة طالبت بتغيير الموازنة واعداد موازنة جديدة تتضمن تعديلات جذرية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر النشرة أكدت أن مجموعة الدعم طالبت من الحكومة العتيدة تغيير الموازنة الموضوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.