بزي: بري أبدى خلال لقاء الأربعاء النيابي مخاوفه حول مستقبل البلاد

نقل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، خلال لقاء الأربعاء النيابي، تأكيده أن مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان، الذي انعقد في باريس، هو بحد ذاته إشارة قوية إلى أن المجتمع الدولي يهتم بلبنان وإستقراره وأمنه أكثر من بعض اللبنانيين، سائلاً: "كيف سيلاقي اللبنانيون هذا الإهتمام؟"
وأبدى بري، بحسب ما نقل عنه بزي، مخاوفه حول مستقبل البلاد في ظل إستمرار الأزمات الحالية، التي تستوجب السرعة في حسم الملف الحكومي، تكليفاً وتأليفاً.
وأشار بري إلى عقد جلسة لمجلس النواب، في القريب العاجل، لمناقشة واقرار موازنة 2020، بعد أن شارفت اللجنة المختصة على الإنتهاء من من مناقشتها ودراستها.
كما ركز بري على أهمية توفير الأمن الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمواطن، الذي عانى يعاني من حالة إذلال نتيجة التقصير والاهمال جراء اعتكاف الوزارات والادارات المعنية عن ممارسة مهامها وتحمل مسؤولياتها، وتفادي الكارثة التي حلت جراء السيول والفيضانات، أملا أن لا يتكرر هذا المشهد مجدداً ونهائياً، موضحاً أن هذا الملف يتابع عبر اللجنة النيابية المختصة مسألة ومحاسبة.
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