المتحدث باسم الحرس الثوري: تصريحات قرباني جرى تحريفها واستنباطها بصورة خاطئة

اكد المتحدث باسم قوات ​الحرس الثوري​ العميد رمضان شريف بان تصريحات العميد مرتضى قرباني جرى تحريفها واستنباطها بصورة خاطئة.

وفي تصريح له اثر التصريحات التي نسبت الى العميد مرتضى قرباني حول استهداف تل ابيب من لبنان في حال ارتكبت اسرائيل اي خطأ ضد ايران واثر ذلك التصريحات الصادرة عن وزير الدفاع اللبناني.

ولفت شريف الى انه "في ضوء المتابعات التي اجريت فان ما طرحه العميد قرباني قد تم تحريفه والاستنباط الاعلامي منه بصورة خاطئة وهو كان قد طرح في الواقع الرد على "اسرائيل" بالادوات والطاقات المتنوعة المتاحة".

واعرب العميد شريف عن امله بتوخي المزيد من الدقة من قبل الاعلاميين في تنظيم اخبار المجالات الدفاعية والامنية، منتقدا "اطلاق مناصب خاطئة للتعريف بقادة الحرس الثوري".

واكد على "ضرورة المزيد من الدقة من قبل وسائل الاعلام في مثل هذه الحالات"، مضيفا:"العميد مرتضى قرباني هو من القادة الشجعان خلال اعوام الدفاع المقدس الثماني وان جهاده الملحمي حظي على الدوام بتكريم واشادة الشعب الايراني وهو ليس مستشارا للقائد العام للحرس الثوري وهو يعمل الان في مجالات اخرى في القوات المسلحة".

كما اشاد العميد شريف بـ "دقة وبعد النظر لوزير الدفاع اللبناني المحترم الذي احبط برده الذكي خبث الاعلام السعودي –الصهيوني".