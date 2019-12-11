أكد رئيس ​لجنة المال​ و​الموازنة​ أمين سر تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "من المؤكد أن موازنة ٢٠٢٠ ستخرج معدّلة بإيراداتها ونفقاتها من لجنة المال بعد تزويدنا بأرقام الإيرادات ​الجديدة​ من ​وزارة المالية​ وبعد الإصلاحات والتخفيضات التي أدخلناها".

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كانت هذه تفاصيل خبر كنعان: موازنة ٢٠٢٠ ستخرج معدّلة بعد التزود بأرقام الإيرادات من وزارة المال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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