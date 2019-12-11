فنيانوس تسلم من وفد الحراك عريضة تطالب بالحصول على المعلومات حول الاملاك العامة

تسلم وزير الاشغال العامة في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​يوسف فنيانوس​ بعد لقائه وفدا من ​الحراك الشعبي​ عريضة شرحت مطالبهم بالحصول على المعلومات سندا الى قانون الحق بالحصول على المعلومات.

وتمنى الوفد على فنيانوس تزويدهم بمعلومات تتعلق بما يعرف ب"​الزيتونة باي​" وأشغال شركة "​سوليدير​" وصورا ومستندات حول تراخيص الردم و​البناء​ على الاملاك العامة التي يقوم عليها مشروع "زيتونة باي" والرسوم المدفوعة الى الخزينة جراء استعمال الجهة التي تشغل الاملاك العامة البحرية في ما يعرف سابقا بخليج ​القديس جاورجيوس​.

وسجل فنيانوس ​العريضة​ بحسب الاصول، وسلم الوفد كتابا يتيح لهم متابعتها.

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