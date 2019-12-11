النشرة: دعوات للتظاهر امام قصر العدل ببعبدا لطرد النائب حبيش ودعما للقاضية عون

علمت "​الخليج 365​" ان "هناك دعوات للتظاهر امام ​قصر العدل​ في ​بعبدا​ لطرد النائب ​هادي حبيش​ ودعماً للقاضية ​غادة عون​". وفي وقت سابق أفادت معلومات لـ "النشرة" أن "النائب حبيش متواجد في في سرايا بعبدا، بعد اصدار القاضية غادة عون، مذكرة توقيف بحق ​هدى سلوم​ وهو يتوعد بمحاسبة القاضية عون في حال لم تحل قضية هدى سلوم".



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