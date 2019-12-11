جريصاتي: يهدد نائبًا عامًا استئنافيًا في عقر دائرته وينادي باستقلالية القضاء

اشار وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سليم جريصاتي​، الى ان "نائب خدماتي من الماضي المستقبلي يتهدد نائبًا عامًا استئنافيًا في عقر دائرته، ويكيل الاتهامات علنًا وينادي في الوقت ذاته باستقلالية ​السلطة​ القضائية"، مؤكداً انه "حقًا لمستقبل واعد".

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