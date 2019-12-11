لبنانيون يعتصمون أمام الخارجية الفرنسية تزامنا مع جلسة مجموعة الدعم الدولية للبنان

نفذ عدد من ال​لبنان​يين في ​فرنسا​ اعتصاما أمام ​وزارة الخارجية الفرنسية​ في ​باريس​ تزامنا مع اجتماع المجموعة الدولية من أجل لبنان.

وأكد المعتصمون أن "لا ثقة بالسياسيين اللبنانيين حتى يتم صرف الاموال لهم".