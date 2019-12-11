لبنانيون يعتصمون أمام الخارجية الفرنسية تزامنا مع جلسة مجموعة الدعم الدولية للبنان

نفذ عدد من اللبنانيين في فرنسا اعتصاما أمام وزارة الخارجية الفرنسية في باريس تزامنا مع اجتماع المجموعة الدولية من أجل لبنان.
وأكد المعتصمون أن "لا ثقة بالسياسيين اللبنانيين حتى يتم صرف الاموال لهم".
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