انتقد رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، عضو كتلة "المستقبل النيابية" النائب ​هادي حبيش​، معتبراً انه "قد يصفق له كثيرون ولكن ما فعله اليوم يدمر ما تبقى من مؤسسات وهو غير مقبول".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب لحبيش: ما فعلته اليوم يدمر ما تبقى من مؤسسات وهذا غير مقبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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