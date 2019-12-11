شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "طاقة البرلمان" يؤكد أهمية أولى الزيارات البرلمانية لحقل ظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أهمية الزيارة البرلمانية إلى "حقل ظهر" التى تعد الأولى من نوعها للبرلمان لأكبر الحقول المصرية لإنتاج الغاز، وذلك للاطلاع على حجم المجهود المبذول.

جاء ذلك خلال الزيارة التى استهلتها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى، اليوم الأربعاء، ضمن فاعليات تفقد حقل "ظهر" للغاز الطبيعي.

وقال "السويدي" إن حقل ظهر حقق نقلة كبرى للطاقة فى مصر، لافتا إلى أن الاكتشافات الضخمة للغاز الطبيعى، حققت لمصر الاكتفاء الذاتى، ويساعد فى دعم تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.

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وفى سياق متصل، استهلت اللجنة زيارتها اليوم الأربعاء، بتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بمحافظة الاسماعلية أبرزها مصنع السويدى للمبات وكشافات الليد، بالإضافة إلى تفقد مصنع الذى ينشئه السويدى ليختص بأعمال "الجلفنة".

ويضم الوفد البرلمانى أكثر من 30 نائبًا برئاسة المهندس طلعت السويدى، كلا من عصام بركات وحمادة غلاب وكيلا اللجنة وسحر عثمان، والسيد حجازى وفايقة فهيم، عبد السلام الخضراوى، عبد الباقى تركيا، سعيد طعيمة، محمد سلام، إيمان خضر، خالد عبد العال، نعمان فتحى نعمان، عادل عامر عبدالله، رمضان سليمان موسى، سامح حبيب، محمد الزينى، عبير السيد محمود، محمد حلم.

وأعلنت مصر عن تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوقف استيراد الغاز الطبيعى فى سبتمبر 2018، وزاد إنتاج الحقل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا للبئر فى أغسطس 2019، فيما تسعى وزارة البترول لزيادة الإنتاج من حقل ظهر إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز قبل نهاية العام الحالى 2019.