شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع البرلمان توصى فى ردها على بيان الحكومة بالإصلاح الإدارى والاختيار الصحيح للقيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع ولامن القومى، إن بيان الحكومة جاء إيجابيا بصفة عامة ودرس كل ما يحيط بالتنمية وبناء مصرالحديثة، مشيرا إلى أن الحكومة تمارس عملها فى ظروف بناء مصر الحديثة وتواجه تحديات متعددة.

وتابع قائلا:"ليس هناك ملائكة تعمل لكن هناك الصالح والطالح والالتزام بخبرات اللجان النوعية وتوصياتها سيمثل دعم لأداء الحكومة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الرد على بيان الحكومة برئاسة السيد الشريف وكيل اللجنة.

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وأوضح عامر أن اللجنة وضعت 10 توصيات منها، أهمية الإصلاح الإدارى والاختيار الصحيح للقيادات السياسية على جميع المستويات خاصة التى لها احتكاك مباشر بالمواطن وصولا لأعلى كفاءة بالعمل وتقديم الخدمات بكل حيادية وشفافية بحيث يكون الرجل المناسب فى المكان المناسب، وأهمية التوصيف الوظيفى الدقيق للوظائف بما يتيح الحقوق والواجبات، وأهمية المتابعة والرقابة الوظيفية لمنع إهدار المال العام والقضاء على جميع مظاهر الفساد الإدارى ووحدة القيادة.

كا أوصت بأهمية إعداد التشريعات، ووضع السياسات والتوسع فى الخدمات الحكومية والعمل على تفعيل مبدأ الإثابة والعقاب.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، ألقى بيان أمام البرلمان 8 أكتوبر الماضى، وشكل المجلس لجنة للرد عليه لوضع تقرير سيتم عرضه على المجلس.