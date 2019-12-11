شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى البرلمان" توافق على 5 طلبات لرصف وتطوير طرق ومزلقانات بالمحافطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد العزيز الغول، بشأن تخصيص اعتماد مالى لإعادة رصف طريق الشرقى / بهجورة – محافظة قنا.

وأكد وليد البيلى سكرتير عام مساعد محافظة قنا، أن الطريق مدرج بالفعل فى الخطة وسيتم التنفيذ خلال الفترة القادمة، ورد النائب محمد الغول بتوجيه الشكر للمحافظة على إدراج الطريق، مؤكدا أنه يحتاج للرصف بشكل ضروري.

كما وافقت اللجنة على الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب بسام فليفل، الأول: بشأن إحلال وتجديد رصف طريق دميرة – ميت زنقر – مركز طلخا – محافظة الدقهلية، والثاني: بشأن تطوير محطة قطار قرية بطرة وعزبة الحاج خليل – مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

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ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على الاقتراح برغبة المقدم من النائب هانى النواصرة، بشأن توسعة مزلقان سخا بمدينة كفر الشيخ –محافظة كفر الشيخ.

وشهد الاجتماع موافقة اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسين غيتة، بشأن زيادة شبابيك حجز التذاكر بمحطة قطار مغاغة– محافظة المنيا.

وأجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن إنشاء مدخل ومخرج غرب البحر اليوسفى عند قرية طرفا على محور كوبرى نهر النيل – مركز سمالوط – محافظة المنيا، وأجلت اقتراح برغبة بشأن نقل تبعية طريق (دمياط – المطرية– بحر البقر – بورسعيد) إلى وزارة النقل، وتاجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الزاهد، بشأن إعادة النظر فى منظومة النقل الخاصة بأتوبيس شرق الدلتا بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية، وأجلت الاقتراح برغبة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن إنشاء محور مرورى بطول (2 كم) بمدينة أبو حماد – محافظة الشرقية.

كما تم تأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود الضبع، بشأن إنشاء كوبرى علوى أو نفق أرضى بشارع الرياح بمدينة قنا – محافظة قنا.