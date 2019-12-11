شكرا لقرائتكم خبر عن السيد الشريف: تقرير الرد على بيان الحكومة يركز على 8 محاور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، انه كلف الأمانة الفنية للجنة، وقطاع البحوث بالأمانة العامة لإعداد مشروع تقرير للرد على بيان الحكومة لتسهيل وتيسير عمل اللجنة الخاصة فى ضوء ما وصلنا من تقارير وملاحظات من اللجان النوعية، مشيرا إلى أنه تم إعداد تقرير مبدئي

وتابع الشريف، وأضاف إنه طلب تقرير يركز على المحاور الآتية:

1- المحاور والأهداف الاستراتيجية لبيان الحكومة.

2- المستجدات المواكبة والمصاحبة للبيان.

3- إلقاء مزيد من الضوء على الأوضاع الاقتصادية فى مصر فى منتصف عام 2014.

4- آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى على الدولة المواطن.

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5- تقييم برامج الحماية الاجتماعية التى صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادى، لتخفيف وطأته على المواطن خاصة محدودى ومعدومى الدخل.

6- تقييم برامج التشغيل لخفض نسبة البطالة خاصة بين الشباب.

7- تقييم وآثار المشروعات التنموية القومية وخاصة المدن الجديدة.

8- رصد ومناقشة التحديات التى تواجه الوطن والمواطن فى المرحلة الراهنة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة للرد على بيان رئيس الوزراء برئاسة السيد الشريف حيث يتم الاستماع إلى رأى رؤساء اللجان النوعية.