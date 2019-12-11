شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد عبد العزيز: منتدى أسوان يؤكد السلام والتنمية وجهان لعملة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب خالد عبد العزيز، إن منتدى أسوان للسلام والتنمية فى أفريقيا، يؤكد أن السلام والتنمية خطان متوازيان لا وصول إلى أهدافهما إلا معا، فهما وجهان لعملة واحدة، ودائما القيادة السياسية فى مصر تضع يدها على المشكلة وطرق الحل لنصل إلى حلمنا بتحقيق هذا الهدف.

وأوضح عبد العزيز، أن القيادة السياسية عقيدتها أن النجاح لا يأتى صدفة، وأن النجاح وتحقيق الحلم ببناء دولة يأتى بوضع حلول غير تقليديه، تعودنا عليها وعمل ومثابرة وإصرار على النجاح فلا بناء بدون عناء، وخلال السنوات الخمس الأخيرة اختارت مصر اسم المنتدى افريقيا يدل على ما تفكر به.

وتابع: واعتقادا آمنت به، أن لا تنمية مستدامة الإ بسلام مستدام، لترسل رسالة إلى دول أفريقيا أن لا تنمية حقيقية مستدامة بدون سلام حقيقى، على أرض الواقع كما فعلت مصر بالحفاظ على كيان الدولة المصرية من الانجراف وراء الفوضى ووأد كل محاولات تدمير مصر بأغلى ما تمتلك، بثمن غالى من دماء أبنائها المخلصين، مؤكدا، أن مصر تقود أفريقيا بآليات جديدة، لا تبخل بكل ما تملك من إمكانيات وأفكار أو من خلال تجربتها الناجحة فى التنمية الفريدة وغير المسبوقة فى أفريقيا والشرق الأوسط مصر لا تبخل على من تحب.