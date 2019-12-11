شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل بنك ناصر الاجتماعى أمام البرلمان: "خطتنا الاستثمارية 330 مليون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال ممثل بنك ناصر الاجتماعي، خلال الاجتماع، إن الخطة الاستثمارية للبنك وهو هيئة عامة تابعة للدولة، تبلغ 330 مليون جنيه، لإنشاء مقرات في كل المحافظات، وحاليا جاري استكمال إنشاء مقرات.

في بعض المحافظات منها قنا وسوهاج وأسوان، موضحا أن قرية الشندويل فيها فرع لبنك ناصر، وهي تبعد عن مركز المراغة ب6 كيلو متر فقط، وهذا الفرع يلبي الخدمات من الأماكن المجاورة، ولكن لا مانع من إنشاء فرع للبنك في المراغة في حالة توفرت الاعتمادات المالية اللازمة.

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كما وافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب همام العادلي أيضا، بشأن قيام وزارة الأوقاف بطرح أعمال بناء وترميم المساجد إلى شركة المحمودية للمقاولات المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية سواء بالأمر المباشر أو المناقصات.