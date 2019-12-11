شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بتوفير 200 مليون جنيه لاستكمال محطتى مياه بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة محمد حمدى دسوقى، وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد رسلان، بشأن تسليم محطات تحلية مياه الرملة (3)، مياه كليوباترا، النجيلة – محافظة مطروح.

وأوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى، بإدراج هذه الطلبات فى العام المالى القادم فى الخطة الاستثمارية كأولوية بمبلغ 160 مليون لمحطة مياه الرملة (3)، ومخاطبة وزارة التخطيط لتوفير مبلغ 40 مليون جنيه لمحطة مياه كليوباترا، والموافقة على الطلب الخاص بمحطة النجيلة على أن تقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمخاطبة مجلس الوزراء لنقل أصول القطعة المعنية للبناء عليها.

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وقال المهندس إبراهيم خالد، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، إن محطة الرملة جاهزة للتسليم ولكن هناك حاجة لتوسيعها بتكلفة تصل إلى 200 مليون، ومحطة كيلوباترا 40 مليون جنيه.

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد العوضى، بشأن تطوير مجزر السنبلاوين – محافظة الدقهلية.