البرلمان: منتدى أسوان للسلام والتنمية سيكون له دوره فى مواجهة مشكلات القارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الاتحاد الافريقى تواصل جهودها المكثفة لتعزيز العمل الأفريقى المشترك والمساهمة في تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية ودعم السلام والتنمية ومواجهة النزاعات الافريقية مشيرا الى أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين الذى بدأ أعماله اليوم ويستمر لمدة يومين بمدينة أسوان تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيكون له أثاره الإيجابية فى دعم الأهداف المركزية للاتحاد الأفريقى من خلال تركيزه على الحلول الأفريقية لمشكلات القارة الافريقية ويوفر منصة لمعالجة كل من الجوانب السياسية والتنموية التى تهم القارة الأفريقية. وقال حسب الله، إن الرئيس السيسى نجح خلال رئاسته الحالية للاتحاد الافريقى فى تحقيق مكاسب كبيرة للقارة السمراء إقليميا ودوليا خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات العالمية للدول الافريقية وإقامة العديد من مشروعات البنية الاساسية والتحتية فى مجالات النقل والكهرباء والطاقة ومشروعات التعليم والصحة، إضافة إلى إعطاء ملف إعادة الإعمار بعد النزاعات فى القارة الافريقية أولوية قصوى والذى يعد واحدا من أهم الملفات أمام منتدى اسوان للسلام والتنمية والتواصل بين البلدان الأفريقية على جميع المستويات. Advertisements وأكد الدكتور صلاح حسب الله، أن هذا المنتدى سيكون فرصة كبيرة لجميع المشاركين فيه من قادة الدول الافريقية وكل المسئولين والشخصيات الافريقية البارزة للحوار بهدف التوصل إلى معالجة القضايا والمشكلات الرئيسية التى تهم القارة الأفريقية وشعوبها، مشيدا بتصريحات السفير سامح شكرى وزير الخارجية التى أكد فيها أن مصر ستقوم بمتابعة نتائج منتدى أسوان ومع نهايته ستعد خارطة طريق للأفكار حيث سيقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى باطلاع القادة الأفارقة خلال القمة القادمة بالنتائج التى أسفر عنها المنتدى لإدماجها في جدول أعمال الاتحاد الأفريقي للوقوف على الأسباب التى يمكن أن تعرقل التنفيذ على مستوى الاتحاد، إضافة إلى تأكيد السفير سامح شكرى أن منتدى أسوان لن يكون حدثا لمرة واحدة ولكنه سيتكرر سنويًا وسيصبح عنصرًا أساسيًا في جدول الأعمال الأفريقي فيما يتعلق بالبحث والتوصل إلى حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية.

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