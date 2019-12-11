شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفيا نبيل: النقد الدولى أكد أن هناك طفرة كبيرة بتطبيق موازنة البرامج والأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء البرنامج، القومى لتعزيز قدرات العاملين المختصين بموازنات "البرامج والأداء"، الذي يختتم اليوم الأربعاء، واستمر فى الفترة ما بين 8 إلى 11 ديسمبر الجارى بتنفيذ من وزارتى المالية والتخطيط ودعم "usaid" الوكالة الأمريكية للتنمية، وإشراف فنى لمجلس النواب.

وأشارت سيلفيا نبيل أن مارك روبنسون، عضو لجنة الخبراء الماليين بصندوق النقد الدولى، حضر جزءً من التدريب اليوم، بناءا على دعوة من وزارة المالية، حيث أشار إلى أن هناك طفرة كبيرة فيما يخص تطبيق موازنة البرامج والأداء عما ذكر فى تقرير الصندوق فى 2017.

وذكر روبنسون أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولى مهتم بموازنة البرامج والأداء، كما أبدى إعجابه بأن القائمين على التدريب من وزارتى المالية والتخطيط بما يضمن استمرارية التدريب.

وأكدت النائبة سيلفيا نبيل على أهمية التأكد من البيانات ودقتها والإبلاغ بأى عقبات تواجههم قائلة "عايزين البلد تتحسن هنتعب شوية".

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وأشارت "نبيل" إلى أن البرلمان ووزارتى المالية والتخطيط، يدعمون الموظفين فى أماكنهم للقيام بالمهام الموكلة إليهم، والعمل على حل كافة العقبات التى قد تواجههم، محذرة من وضع أى بيانات غير صحيحة، قائلة "الكلام دا كله لازم يتغير علشان أولادنا".

يذكر أن البرنامج القومى لتعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى مجال إعدد خطط وموازنات البرامج والأداء بدأ الأحد 8 ديسمبر وينتهى اليوم 11 ديسمبر الجارى، بالتنسيق بين وزارتى المالية والتخطيط والبرلمان، تحت رعاية الوكالة الأمريكية للتنمية.

وهو أكبر برنامج تدريبى فى مجال إعداد خطط وموازنات البرامج والأداء، حيث سيتم تدريب حوالى 1800 موظف من 600 هيئة موازنية، بعد أن تم مخاطبة كل الجهات الحكومية لترشيح أسماء العاملين المعنيين بشكل مباشر بإعداد الخطة الاستثمارية و الموازنة الجارية والتخطيط الاستراتيجى، وفقا لما أعلنته وزارة التخطيط.